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Мурманская область. Арктика (16+)13.08.21 10:15

«Программа реновации ЗАТО работает»: Андрей Чибис совершил рабочую поездку в Видяево

Вчера губернатор Андрей Чибис проинспектировал степень готовности объектов благоустройства и дворовых территорий, качество ремонта детского сада, фасадов домов и автомобильных дорог в ЗАТО Видяево.

«Мы видим, что программа реновации ЗАТО работает. В этом году в Видяево выполнен капитальный ремонт 12 домов. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» также здесь благоустраиваются дворы, ремонтируется детский сад, дороги. То есть это те самые болевые точки, которые необходимо было решить. И мы активно движемся вперёд», – отметил Андрей Чибис.

Результаты выполненных работ в гарнизоне также оценил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

«Сегодня важная задача для муниципалитета, для нашего флота, для региона – создать комфортные условия для проживания людей в таких населённых пунктах, как Видяево, где большая часть жителей – это военнослужащие Северного флота. Для меня как командующего важно знать, что все целеустремлены на то, чтобы создать нормальные условия для проживания в ЗАТО. А здесь это как раз те объекты, которые требовали быстрого принятия решений, в частности – фасады домов, крыши, дворы и другое», – подчеркнул Александр Моисеев.

Так, в рамках комплексного плана реновации ЗАТО в посёлке Видяево на улице Заречной, 7 уже завершён ремонт фасада и торцов, заменены подъездные рамы на пластиковые и установлены пандусы на ступеньках.

«Это пример, как реновация даёт возможность улучшить жилищные условия в ЗАТО. В рамках программы предусмотрен капитальный ремонт крыш, замена внутридомовых сетей, утепление торцов зданий – в зависимости от проблем, которые накопились в том или ином доме. Это сделает комфортнее жизнь более тысячи трехсот жителей», – прокомментировал председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на 40% выполнено благоустройство придомовой территории во дворах по улице Заречной, 7, 13 и 23. В настоящее время выполняются работы по укладке песка и щебня, устанавливаются бортовые камни около придомовой территории, тротуаров и автостоянки. После этого начнётся укладка асфальта.

Также во дворе по улице Заречной, 50, 52 и 54 подготовлено основание для дальнейшей установки детской площадки. На объекте появятся детский городок, качалки на пружинах, балансир-качалка, песочный дворик с горкой, качели-гнездо и другое. Работы по установке и монтажу площадки должны завершиться до 1 сентября.

В рамках реализации подпрограммы «Модернизация образования ЗАТО Видяево» на 100% закончены и ремонтные работы в детском саду №2 «Ёлочка»: отремонтирована прачечная – заменены покрытие полов, а также облицовка стен из керамических плиток. Установлена металлическая дверь с домофоном.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках рабочей поездки губернатор Андрей Чибис также посетил среднюю общеобразовательную школу №1 ЗАТО Видяево. Глава региона оценил работу созданного в рамках национального проекта «Образование» центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», а также отметил, что в образовательном учреждении на грант, предоставленный в рамках проекта «Arctic schools», к 1 сентября будет создан новый компьютерный класс.

«Очень надеюсь, что жители ЗАТО Видяево почувствуют позитивные изменения в посёлке, который становится всё более уютным. И, конечно, мы заметили, что руководство ЗАТО внимательно следит за ходом всех выполняемых ремонтных работ», – подытожил Андрей Чибис.

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