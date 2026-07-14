Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера во время оперативного совещания губернатор Андрей Чибис рассказал о реализации программы «Свой дом в Арктике». Глава региона отметил, что с 2022 года в рамках программы выдано более 1800 сертификатов на общую сумму 2,22 млрд рублей. Только в этом году получено около 150 сертификатов. Всего по программе уже построено более 1300 домов.

«По количеству построенных объектов лидирует Кольский округ — здесь возведено почти 900 домов. На втором месте Кандалакшский округ с показателем порядка 260 домов. Замыкает тройку лидеров Мончегорск и прилегающие территории, где более 140 семей уже обзавелись собственным жильём по программе», – отметил губернатор.

Андрей Чибис подчеркнул, что сейчас идёт самый активный строительный сезон, и пожелал всем, у кого стройка в процессе, как можно скорее завершить работы и переехать в «Свой дом в Арктике».

Программа «Свой дом в Арктике» доступна 14 категориям граждан — многодетным и молодым семьям, медикам, педагогам, учёным, работникам ОПК, участникам СВО и ветеранам боевых действий, участникам «Гектара Арктики», вынужденным переселенцам. Участники получают сертификат до 1 млн рублей, который можно направить на строительство, покупку дома или домокомплекта, а также на первоначальный взнос по ипотеке, при этом выплата сочетается с льготной «Арктической ипотекой» под 2%.

Подробнее по теме доложила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.