Программа «Свой дом в Арктике» стартует с новыми условиямиСемь муниципалитетов Мурманской области стали участниками Всероссийского голосования за выбор объектов для благоустройства
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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.25 14:30

Программа «Свой дом в Арктике» стартует с новыми условиями

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, с 28 апреля возобновляется приём документов по уникальной региональной программе «Свой дом в Арктике», инициированной губернатором Андреем Чибисом. Прием заявок продлится до 1 июня.

Подробнее об этом вчера  рассказала и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова в ходе оперативного совещания в областном правительстве.

Глава ведомства сообщила, что по решению правительства Мурманской области, программа продлена, но ввиду ограниченности средств бюджета условия изменились — участникам предоставляется единовременная денежная выплата размером до 30% от стоимости частного дома, при этом не превышающая одного миллиона рублей.

Выплата в рамках программы «Свой дом в Арктике» также может быть направлена на строительство или приобретение индивидуального жилого дома или домокомплекта.

Также появились новые возможности. Теперь выплата по сертификату «Свой дом в Арктике» может использоваться в качестве первоначального взноса по ипотеке. Также сертификат теперь можно направить на приобретение у застройщика дома, строящегося в соответствии с федеральным законом об участии в долевом строительстве.

Жители Мурманской области по-прежнему могут воспользоваться несколькими федеральными программами льготного ипотечного кредитования — «Арктической ипотекой» под 2%, «Семейной ипотекой» под 6%.

«Таким образом, региональная мера поддержки сочетается с федеральными инициативами, создавая благоприятные условия для решения вопроса жилья в суровых климатических условиях Заполярья. Перечень категорий граждан-участников также скорректирован, но с сохранением всех существующих льготных категорий граждан», — прокомментировала Александра Карпова.

Стать участниками программы «Свой дом в Арктике» могут:

- многодетные семьи;

- семьи, в которых муж и жена моложе 36 лет;

- одинокий родитель моложе 36 лет с детьми до 19 лет;

- инвалиды и семьи, имеющие ребёнка-инвалида;

- медицинские и педагогические работники;

- участники СВО и члены их семей;

- ветераны боевых действий и члены их семей;

- молодые учёные;

- участники программы «Гектар Арктики»;

- работники оборонно-промышленного комплекса;

- участники накопительно-ипотечной системы военнослужащих;

- работники органов госуправления по обеспечению военной безопасности и обязательному соцобеспечению;

- вынужденные переселенцы из Украины, ЛНР и ДНР.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике» и комплект документов можно подать разными способами: в МФЦ Мурманской области; в Центре содействия жилищному строительству Мурманской области; через Региональный портал электронных услуг Мурманской области.

По всем интересующим вопросам можно обращаться на «горячую линию» программы «Свой дом в Арктике» + 7 (8152) 567-967 (с понедельника по пятницу - с 10 до 18 часов).

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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