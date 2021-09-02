Программа туристического кешбэка продлена на две недели

Северяне могут отправиться в отпуск осенью на выгодных условиях – окно продаж в рамках программы туристического кешбэка продлено на две недели. Текущий этап программы должен был завершиться 31 августа, однако из выделенных правительством РФ 6,7 млрд рублей осталось 400 млн рублей.

«Мы решили направить эти средства на то, чтобы дополнительно простимулировать продажи в низкий сезон. При этом у туристов появилось еще две недели, чтобы спланировать путешествие на осень. Это особенно важно для путешественников, которые опасаются заранее бронировать поездки в период пандемии», – прокомментировала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Условия остаются прежними: возврат составит 20 процентов от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Оплатить покупку нужно картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Покупать можно туры, круизы или бронировать отели в России. Минимальная продолжительность тура или бронирования отеля – два дня.

«Уже начался сезон северного сияния, туристический поток в связи с этим растёт, поэтому для нас очень актуально продление. От Мурманской области в программе представлены туры от нескольких местных туроператоров, работающих на всей территории региона: это и Териберка, и Рыбачий, и Хибины. Семь отелей, среди которых и крупнейшие в Мурманске. Это отличная возможность устроить осенний отпуск в Заполярье на выгодных условиях», – прокомментировала заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, отправиться в поездку можно с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации. Подробности – на сайте мирпутешествий.рф.