Программа туристического кэшбека станет дополнительным толчком для развития внутреннего туризма в Мурманской области

Возобновляемая с 15 марта программа туристического кэшбека внутри страны позволит развивать внутренний туризм в Кольском Заполярье. Об этом сегодня на оперативном совещании заявил губернатор Андрей Чибис.

«Те ограничения в отношении российских граждан, которые сегодня введены целым набором стран – это ещё один дополнительный толчок для развития отрасли внутреннего туризма. Прошу моих коллег, комитет по туризму Мурманской области активно этой возможностью пользоваться. У нас идёт рост туристического потока, и он будет продолжаться, а для этого нужно ещё активнее инвестировать в создание туристской инфраструктуры для обеспечения качества и конкуренции этих услуг», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационно политики, программа туристического кэшбека продлится до 1 мая. Отправляться в поездки можно сразу с 15 марта и до 1 июля, то есть до начала пика летнего сезона.

«В программе также участвуют круизы. Такое решение позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, условия программы остаются прежними. Так, при оплате картой «МИР» 20% от стоимости поездки возвращаются автоматически в течение пяти дней, но не более 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено», – сказал глава региона.