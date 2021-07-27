Программа высокозатратных нозологий показала свою эффективность – Татьяна Кусайко

Действие федеральной программы высокозатратных нозологий (ВЗН) является эффективным инструментом с точки зрения предотвращения смертности среди пациентов. Об этом зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко сказала в ходе экспертной дискуссии о развитии службы оказания помощи больным с онкогематологическими заболеваниями на федеральном уровне на площадке РАНХиГС.

Благодаря действию федеральной программы ВЗН ежегодно предотвращают до 200 тысяч летальных исходов среди пациентов с хроническими заболеваниями, сообщила Татьяна Кусайко.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, федеральная программа Минздрава по обеспечению закупки лекарств за счёт средств федерального бюджета для лечения высокозатратных нозологий работает с 2008 года, напомнила сенатор. Изначально в неё входили семь нозологий, включая онкогематологические заболевания («злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей»). В 2018 году добавилось ещё пять, а с 1 января 2020 года — ещё две.

Таким образом, на сегодня в программу включены четырнадцать нозологий. «Несмотря на сложную экономическую ситуацию в период пандемии, государство не сократило и не планирует сокращать расходы на реализацию программы», — сказала Татьяна Кусайко.

Сегодня нужно продолжить работу, направленную на совершенствование системы оказания помощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями с большой распространённостью, в частности, с хроническим лимфолейкозом — самым частым видом лейкоза у взрослого населения, обратила внимание Кусайко. Она предложила участникам дискуссии обсудить практические шаги для повышения доступности инновационного лечения в рамках программы 14 высокозатратных нозологий.