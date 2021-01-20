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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.21 10:00

Программа «Земский учитель» показала свою востребованность

Министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба приняла участие в пресс-конференции, которую вчера  в режиме видеосвязи провел Санкт-Петербургский региональный информационный центр ТАСС. Тема пресс-конференции – итоги первого года реализации программы «Земский учитель» и перспективы развития образования в сельских районах СЗФО. В мероприятии также приняли участие руководители образовательных ведомств Новгородской, Псковской и Архангельской областей.

Как отметила Ольга Дзюба, прием заявок для участия в программе начался в январе 2020 года. На 15 мест претендовал 231 педагог из 34 регионов России. В итоге 1 сентября 15 учителей – победителей конкурсного отбора начали работать в школах Мурманской области, причем 11 из них молодые люди до 35 лет.

«Двенадцати учителям предоставлено благоустроенное жильё по социальному найму, одному выделена комната в общежитии, два человека снимают жильё. Все прибывшие в Мурманскую область по этой программе педагоги получили единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей. В этой сумме составляющая федерального бюджета – 71%, доля софинансирования областного бюджета – 29%», – проинформировала министр.

Как подчеркнули все участники пресс-конференции, программа «Земский учитель» продемонстрировала свою востребованность, а итоги первого года её реализации можно назвать успешными.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, с 11 января текущего года начался приём заявок на участие в программе. В 2021 году Мурманская область примет на работу 13 «земских учителей».

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