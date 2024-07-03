Программисты — IT, пиарщики — музыкой, эйчары — фитнесом: чем увлекаются представители разных профессий

Спорт, музыка, рисование, чтение, hand-made — самые популярные хобби представителей различных профессий. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором участвовали 3000 представителей 20 распространенных профессиональных групп.

Когда работа и хобби совпадают

У программистов и системных администраторов самое распространенное хобби — изучение новых технологий в IT-сфере (22 и 18% опрошенных соответственно).

У дизайнеров есть хобби под стать их профессии: фотография и видео-съёмка (14%), 3D-моделирование (9%).

В топ-3 наиболее популярных увлечений водителей, конечно, — авто- и мототехника (9%), логистов — путешествия (10%), квалифицированных рабочих и инженеров — строительство и ремонт (16 и 8%).

Девочки такие девочки

Среди представительниц традиционно женских сфер деятельности одно из самых распространенных хобби — hand-made. Вяжут, шьют, вышивают, плетут из бисера и ротанга 27% бухгалтеров, каждый четвертый продавец и главный бухгалтер, по 19% экономистов и медицинских сестер. Садоводством или разведением цветов и комнатных растений увлекаются 14% бухгалтеров, 12% кадровиков, 11% медсестёр.

Хобби настоящих мужчин

Рыбалка и/или охота вошли в топ-3 наиболее популярных хобби у представителей тех профессий, где большинство составляют мужчины, например, у водителей (16%), логистов (14%), квалифицированных рабочих (13%) и инженеров (10%).

На спорте

Больше всего тех, кто увлечен спортом, — среди юристов (28%), менеджеров по продажам (27%), врачей (23%), эйчаров и водителей (по 20%).

Читающая нация

Проводить свободное время за чтением предпочитает каждый шестой главбух (17%), 14% дизайнеров, 13% учителей, по 10% пиарщиков и экономистов.

Язык музыки

Игру на музыкальных инструментах, вокал, прослушивание музыки чаще всех называли своим хобби PR-менеджеры (13%), продавцы (12%) и врачи (11%).

Свободные художники

Рисование — любимое увлечение каждого четвёртого главного бухгалтера, 8% маркетологов, 7% учителей и юристов.

Что изменилось за 3 года

Кино и сериалы плотно вошли в нашу жизнь в ковид — в топ-3 наиболее популярных хобби сейчас они только у дизайнеров, но и среди представителей других профессий тех, кто назвал фильмы и сериалы в числе своих увлечений, немало. Кулинария — хобби, безусловно, достойное и нередко встречающееся, однако в топ-3 2024 года оно не попало, а три года назад входило в число наиболее популярных: в самоизоляции и на удалёнке многие увлекались рецептами. И, пожалуй, самое главное: в нашу жизнь вернулись путешествия.