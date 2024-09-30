Программисты готовы учить математике в школах за 200 тысяч рублей в месяц, инженеры — за 130, бухгалтеры — за 80

Бухгалтеры готовы переквалифицироваться в учителей математики на зарплату в среднем 80 тысяч рублей в месяц, программисты — на 200 тысяч рублей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, во время которого решил выяснить, за какую зарплату представители распространенных профессий готовы стать школьными учителями по предметам, которые соответствуют их специализации. В опросе приняли участие 5000 представителей 10 профессиональных групп.

Если говорить о медианной зарплате, то самыми требовательными оказались программисты. 200 тысяч рублей в месяц в среднем хотят получать разработчики за обучение школьников математике или информатике. Для программистов вообще характерны высокие зарплатные ожидания: зарплатный минимум на педагогическом посту, по их оценкам, — 80 тысяч рублей в месяц, максимум — 350 тысяч.

На втором месте врачи: работать учителем химии или биологии они согласны за 150 тысяч рублей в месяц (в среднем), «потолок» зарплатных ожиданий — 300 тысяч.

На третьем месте по уровню запросов находятся инженеры: преподавать математику или физику они согласны в среднем за 130 тысяч рублей в месяц.

Геологи и геодезисты готовы учить подрастающее поколение географии за 100 тысяч рублей в месяц. Такую же зарплату запросили экономисты за уроки математики, юристы — за уроки истории или обществознания, редакторы — за обучение русскому языку, а переводчики — за уроки иностранного языка. Тренеры также готовы работать преподавателями физической культуры за 100 тысяч рублей в месяц.

У бухгалтеров оказались самые скромные запросы: они готовы обучать школьников математике в среднем за 80 тысяч рублей. Впрочем, не желающих работать в школе среди них больше всего — 16%, столько же — только среди программистов. На втором месте — редакторы (11% не хотят преподавать), на третьем — инженеры (10%). Самыми лояльными оказались геологи и тренеры (среди них менее 1% не готовых к преподавательской деятельности).

Время проведения опроса: 28 августа — 25 сентября 2024 года.