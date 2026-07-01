Программисты, стоматологи и финансисты: кому по карману рыночная ипотека в столице

Чтобы получить одобрение по рыночной ипотеке на двухкомнатную квартиру в Москве, нужно зарабатывать от 523,9 тысячи рублей в месяц. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» и финансовый маркетплейс «Сравни» по итогам совместного исследования, во время которого выяснили, представителям каких профессий доход позволяет претендовать на такую ипотеку.

Чтобы получить одобрение по рыночной ипотеке на двухкомнатную квартиру в Москве, нужно зарабатывать от 523,9 тысячи рублей в месяц. Если не брать в расчёт сверхдоходы топ-менеджмента, то зарабатывать от 525 тысяч в столице сегодня могут представители дефицитных профессий и специальностей, а также руководителям среднего звена высокого уровня квалификации с большим опытом работы в профильной сфере.

Большинство позиций с подобной зарплатой — в сфере информационных технологий. Это должности уровня «senior» или «lead». На первом месте находится руководитель отдела разработки программного обеспечения с зарплатой от 550 тысяч до 1 млн рублей (Net, «на руки» после уплаты налогов). В топ-3 — системный архитектор с зарплатой 500—700 тысяч и руководитель IT-отдела с зарплатой 450—850 тысяч. Программисты тоже в топе: Golang — 420—650 тысяч рублей, Kotlin, iOS, Rust, Angular — от 400 до 550—600. Java, Python, C++, C#, React — в общем диапазоне 350—650 тысяч рублей.

Кроме разработчиков, на ипотеку в Москве могут претендовать руководители отделов и опытные специалисты, занятые в коммерческой медицине, продажах и финансовой сфере. Стоматологи-ортопеды и стоматологи-хирурги зарабатывают от 400 тысяч в месяц (это суммы, учитывающие оклад и % от оказанных услуг). Руководители отделов продаж в недвижимости — от 450 тысяч, в промышленности — от 350 тысяч. В банковском секторе руководители Private Banking получают от 350 тысяч, а главы служб внутреннего аудита — от 340 тысяч.

«Безусловно, высокий уровень дохода является ключевым и самым простым входом в ипотеку. Однако это не означает, что для людей с более скромными зарплатами путь к собственному жилью закрыт, - отмечает HR-директор финансового маркетплейса «Сравни» Александр Потапов. - Существует ряд инструментов, которые делают ипотеку доступной. В первую очередь, это участие в государственных программах поддержки, таких как семейная или IT-ипотека, которые предлагают значительно более низкие процентные ставки. Кроме того, не стоит недооценивать силу финансовой дисциплины. Возможность открытия вклада для накопления первоначального взноса и получения процентов — это эффективный способ планомерно двигаться к цели. В любом случае, будущим заёмщикам нужно подходить к процессу взвешенно и заранее. Важно формировать не только первоначальный взнос, но и финансовую подушку безопасности, которая позволит комфортно обслуживать кредит в случае непредвиденных обстоятельств и обеспечит стабильность».