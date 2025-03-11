Программисты всё реже соглашаются на тестирование при трудоустройстве

На вакансии с тестовыми заданиями всегда откликаются 6 из 10 специалистов по тестированию и только 2 программиста из 10. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1400 представителей профессий, которые наиболее часто сталкиваются с тестовыми заданиями при трудоустройстве.

6 из 10 тестировщиков программного обеспечения с готовностью откликаются на вакансии, которые предполагают выполнение тестовых заданий (63%). Ещё 27% подходят к такому типу вакансий избирательно, рассылая резюме лишь на некоторые.

За 4 года готовность специалистов по тестированию участвовать в профессиональном тестировании при приёме на работу выросла. Очевидно, это следствие высокой конкуренции на рынке труда в этом сегменте IT-сферы. Выпускники онлайн-школ тестировщиков продолжают штурмовать IT.

По степени готовности выполнять проверочные задания при трудоустройстве на втором месте — дизайнеры: 46% всегда откликаются на вакансии с тестами («Если выполнение тестового задания занимает не более 2-х часов, отсутствуют аналогичные кейсы в портфолио или если тестовое задание оплачивается»), ещё 45% — иногда («При моём стаже это лишено смысла: либо нравятся мои предыдущие работы, либо нет. По работам в портфолио обычно вполне можно всё понять»). Аналогично поступают редакторы и копирайтеры: 42% всегда откликаются на вакансии с тестовыми заданиями, а 48% делают это время от времени, обычно если задание не занимает много времени. Дизайнеры и авторы текстов сегодня конкурируют на рынке труда не только с людьми, но и с искусственным интеллектом. Это уже сказывается на зарплатах.

Среди менеджеров по продажам примерно поровну тех, кто всегда выполняет тесты или действует избирательно (39 и 38% соответственно), практически каждый четвертый отказывается от любых предложений пройти тестирование на профпригодность (23%).

Каждый второй программист и маркетолог выполняют тестовые задания выборочно (54 и 52% соответственно). Лишь 19% разработчиков и 30% менеджеров по маркетингу всегда откликаются на вакансии, предполагающие вступительные испытания. 27% программистов никогда не откликаются на вакансии с тестами (+7 п.п. за 4 года).

Среди PR-менеджеров всегда на профессиональное тестирование соглашаются 31%, 45% — лишь иногда. Если сравнивать с результатами аналогичного исследования, проведенного в 2021 году, пиарщики стали относиться к тестам менее терпимо. Каждый четвертый никогда не рассматривает вакансии с дополнительными заданиями (24%): «В портфолио ссылки на успешные кейсы, веду свой ТГ-канал. Какие ещё тестирования?!»

Что делать, если в вакансии указано, что нужно выполнить тестовое задание? Но не стоит сразу отказываться, отмечают специалисты «SuperJob».

Время проведения опроса: 17 февраля — 6 марта 2025 года.