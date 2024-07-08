Программисты, юристы и врачи чаще других говорят о том, что работа позволяет им развиваться в профессии

Профессиональный рост на работе чаще всего отмечают программисты, юристы и врачи. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

48% россиян считают, что их работа позволяет развивать профессиональные навыки. 35% опрошенным работа не дает достаточного импульса для развития. 11% уверены, что постепенно теряют свою квалификацию.

Судя по результатам опроса, каждый второй россиянин в возрасте от 35 до 44 лет уже нашёл работу, где для него созданы все условия для профессионального роста. А вот более молодые работники (до 34 лет) чаще волнуются, что на текущей работе теряют ранее приобретенную квалификацию (15%).

С увеличением уровня доходов опрошенных растёт число тех, кто считает, что на работе повышает свой профессионализм.

Обладатели высшего образования чаще граждан со средним профессиональным отмечают профессиональное развитие на рабочем месте, но среди них заметна и доля тех, кто страдает из-за невозможности саморазвития и даже заявляет о профессиональной деградации.

Среди представителей распространенных специальностей положительно оценивает влияние работы на развитие профессиональных навыков большинство программистов (67%), юристов (65%), врачей (62%), менеджеров по продажам (59%) и снабженцев (55%).

Время проведения опроса: 20 июня — 3 июля 2024 года.