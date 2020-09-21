Программу единовременных выплат на покупку и строительство жилья медицинским работникам продлят до 2023 года

В Мурманской областной Думе на очередном заседании комитета по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой парламентарии обсудили предложенные главой региона изменения в закон Мурманской области «О единовременной социальной выплате на приобретение или строительство жилого помещения отдельным категориям медицинских работников».

Надежда Максимова подчеркнула, что уже третий год врачи-специалисты и фельдшера скорой медицинской помощи могут улучшить жилищные условия в рамках этой программы: «В прошлом году эту социальную выплату получили 28 семей, и в этом заявки подали более 20 человек. Мы отмечаем, что интерес к «медицинской ипотеке» не угасает, поэтому мы поддерживаем продление программы до 2023 года».

В этом году размер выплаты вырос из-за увеличения процента, применяемого при расчете, с 20 до 50, а медицинские работники, получившие выплату, теперь берут на себя обязательство отработать в медицинской организации региона не менее 10 лет (ранее было 5 лет).

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Парламентарии также обсудили законопроект об установлении нового прожиточного минимума для пенсионеров на 2021 год с целью определения социальной доплаты к пенсии.

Как отметила Надежда Максимова, предложено установить в будущем году эту величину в размере 15066 рублей, что превышает показатель этого года более чем 700 рублей:

«Областная Дума ежегодно устанавливает прожиточный минимум для северян старшего возраста, который получают социальную пенсию. Средства для доплаты предусмотрены и составляют более миллиарда рублей: две трети из них – из федерального бюджета, немногим более 300 миллионов рублей – из региональной казны. По прогнозам доплату к пенсии в 2021 году получат почти 19 тысяч человек, а её средний размер составит 4800 рублей».

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.