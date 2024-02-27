Программу капремонта МКД надо делить на две части, или На замену лифтов не хватает денег

Более половины многоквартирных домов, не включённых в планы замены лифтов, формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах, но взносы недостаточны для проведения работ. Дефицит финансирования в таких домах, прежде всего связан с низким размером взноса.

Как пишут «Ведомости», ссылаясь на заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу, средний взнос на капремонт по регионам - 8-9 рублей за 1 кв. метр, а в Москве - 24 рубля.

Проблема с заменой лифтов в регионах кроется не только в недостатке финансирования, но и в самом подходе к капремонту, считает депутат Думы Астраханской области Олег Шеин. По его словам, понятие капремонта включает в себя разные виды работ, но законодательством не определены приоритеты по ним.

Шеин считает, что для замены лифтов «требуется госфинансирование и по-хорошему программу капремонта надо делить на две части». «Одна часть - где речь идёт о безопасности людей. Это укрепление фундаментов, укрепление плит межэтажных перекрытий и лифты. Все остальное - замена стояков, ремонт крыш, покраска подъездов - может делаться непосредственно за счёт взносов граждан, потому что это не влечёт за собой непосредственно риски безопасности», - сказал «Ведомостям» депутат.

Как считает эксперт портала «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук, нужна отдельная госпрограмма лизинга в лифтовой отрасли, «чтобы замена подъёмника не сжирала все взносы на капремонт, а жильцы не переплачивали за кредиты».