Программу комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск обсуждают с жителями флотской столицы

Во флотской столице 25 февраля началось обсуждение с жителями предложений по реализации программ по комфортной городской среде в ЗАТО г. Североморск. Первые встречи с жителями состоялись в посёлке Сафоново, где в средней школе № 2 с жителями домов по улице Преображенского и Школьная общался председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, и в детском саду № 47, где с жителями улицы Морской беседовал заместитель председателя Совета депутатов Игорь Козинский.

В обоих встречах принимал участие и заместитель директора Городского центра ЖКХ Иван Гладских.

В посёлке Сафоново жители задали Евгению Алексееву немало вопросов, касавшихся не только благоустройства общественных и придомовых территорий вблизи их домов, но и относительно работы управляющих компаний, качества оказываемых услуг в сфере ЖКХ.