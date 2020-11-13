Программу льготной ипотеки по ставке 6,5% продлят до 1 июля 2021 года

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства РФ, которое состоялось в конце октября, о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2021 года.

В настоящее время на эту программу приходится более 90% всех кредитов на новостройки. Ожидается, что её продление до 1 июля позволит улучшить жилищные условия около 600 тысяч семей.

Программа действует при покупке гражданами нового жилья. Сейчас она распространяется на кредитные договоры, заключённые с 17 апреля по 1 ноября 2020 года.

По общему правилу ставка по кредиту не должна превышать 6,5% годовых. Разницу между этой и рыночной ставкой кредиторам возмещают через АО «ДОМ.РФ», сообщает региональное Министерство юстиции.