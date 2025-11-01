Программу переселения россиян из аварийного жилищного фонда предложили продлить до 1 сентября 2028 года

Такой законопроект 31 октября внесли в Госдуму депутаты из Якутии.

Сейчас Фонд развития территорий вправе финансировать указанную программу для домов, признанных аварийными до 2017 года, а регионам необходимо расселить все объекты до 1 сентября 2025-го. При этом 12 субъектов, включая вышеназванную республику, Ленинградскую, Тверскую, Ярославскую, Белгородскую и другие области, не завершили программу из-за подорожания квартир и недостатка денежных средств.

В нерасселённых аварийных многоэтажках проживают 22,6 тысячи человек, а общая потребность в поддержке превышает 33,6 миллиарда рублей. Между тем, с прошлого месяца программа действует только для домов, признанных аварийными с 2017 года.

Поэтому якутские парламентарии предложили продлить сроки переселения до 1 сентября 2028-го и предоставить регионам финансирование для завершения программы. В случае принятия поправок они вступят в силу со дня официального опубликования, пишет «Парламентская газета».