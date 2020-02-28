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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.20 11:55

Программу развития Арктики предложили урезать на 50 млрд рублей!

Минвостокразвития подготовило проект изменений в госпрограмму развития Арктики - ведомство предлагает сократить её финансирование до 2025 года со 190 млрд рублей, до 140 млрд рублей. Уменьшить ассигнования намечено за счёт 2020–2022 годов - в частности, на этот год они могут быть урезаны сразу в 33 раза (с 5,5 млрд рублей до 165 млн рублей). Радикально сократятся суммы на 2021 и 2022 годы - с 4,9 млрд рублей до 144 млн рублей и с 40 млрд рублей до 50 млн рублей соответственно. Как отмечает Минвостокразвития, это делается для приведения программы в соответствие с бюджетом на трёхлетку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сокращение связано в первую очередь с переносом выделения финансирования для большинства мероприятий программы в отраслевые документы.

В некоторых случаях речь идёт о весьма дорогостоящих мероприятиях - например, на развитие российских мощностей по созданию современного речного флота в 2020–2021 годах предусматривается 3,5 млрд рублей, на создание единой защищенной информационно-телекоммуникационной системы транспортного комплекса Арктики - 3,2 млрд рублей на 2022 год, на функционирование подразделений Вооруженных сил в Арктике - и вовсе 30 млрд рублей в 2022 году.

Новый подход к формированию госпрограммы практически возвращает правительство к тому, с чего начинался её перезапуск.

Изначально «арктическая» программа носила скорее аналитический характер и состояла в основном из мероприятий других программ. В 2017 году правительство принялось за разработку обновленной версии документа — необходимость переформатирования объяснялась тем, что отсутствие у программы собственного финансирования «не соответствует масштабу» правительственных планов по развитию региона. Тогда госпрограмма получила внушительное финансирование, и в неё были включены мероприятия по развитию Северного морского пути, по освоению минерально-сырьевых ресурсов Арктики, созданию опорных зон развития.

В программе после правки останется всего два мероприятия, обеспеченных в 2020–2022 годах бюджетными средствами. Это создание и функционирование опорных зон — в 2020 году на это предлагается выделить 85 млн рублей (против 35 млн рублей, предусмотренных сейчас) и по 50 млн рублей в 2021–2022 годы. Кроме того, Минвостокразвития предлагает включить в госпрограмму предоставление 80 млн рублей в 2020 году и 94 млн рублей в 2021 году субсидий Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. В связи с этим планируется ввести и новые показатели — количество проектов и число социологических исследований (4 и 2 соответственно в 2021 году), направленных на развитие человеческого капитала, а также информационно-аналитических материалов, направленных на обеспечение работодателей трудовыми ресурсами.

Отметим, ранее сообщалось о планах включить в программу социальную часть — строительство детских садов, школ, создание условий для развития традиционных отраслей коренных малочисленных народов Севера — оленеводства, рыболовства, охоты. Минвостокразвития оценивало комплекс мер по социальному развитию Арктики в 230 млрд рублей - однако представленный проект изменений в программу не предусматривает ни одного такого мероприятия. Время для их погружения в программу ещё есть - ожидается, что обновленная версия будет представлена в правительство до 20 апреля.

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