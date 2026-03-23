Программу реновации ЗАТО Видяево обсудили на заседании правительства региона

Сегодня в ходе оперативного совещания обсудили реализацию стратегического плана «На Севере – жить!» и программы реновации ЗАТО в Видяево.

«За 6 лет в муниципалитете капитально отремонтированы два корпуса школы, обновлены образовательные пространства в рамках проекта «Арктическая школа», модернизирован концертный зал Центра культуры и досуга, созданы пространство «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ». Ремонтом охвачено 47 многоквартирных домов, приведены в порядок свыше 200 квартир. На ремонт автодорог и коммунальную технику направлено 70 млн рублей. Отмечу, что создание комфортных условий для наших защитников-моряков подводников и их семей – приоритетное направление работы правительства региона», – сказал губернатор.

В этом году в муниципалитете также запланированы модернизация образовательных пространств, снос аварийных домов и капитальный ремонт МКД, а также ямочный ремонт.

Подробнее о реализации стратегического плана «На Севере – жить!» и программы реновации доложила глава ЗАТО Видяево Ольга Патраманская.

