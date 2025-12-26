ЗАЙМЫ С ПРОСРОЧКАМИ: ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕСУРСЕ ВЫБЕРУ.РУКошелёк: в магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались картофель, морковь и репчатый лук
Мурманская область. Арктика (16+)26.12.25 11:00

Программу «Сертификат молодожёнов» продлили на 2026 год

Правительство Мурманской области продлило на 2026 год действие востребованной программы «Сертификат молодожёнов». Эта мера поддержки реализуется в рамках губернаторского проекта «На Севере — малыш» и плана «На Севере — Жить!». За отчётный период в медицинские учреждения Кольского Заполярья по программе обратилось 407 человек.

Сертификат предоставляется парам в возрасте от 18 до 49 лет, зарегистрировавшим брак в ЗАГС Мурманской области, в том числе заключившим брак с 1 января 2025 года.

Обладатели сертификата получают право бесплатно и в приоритетном порядке пройти комплексное обследование, направленное на оценку и укрепление репродуктивного здоровья. Программа включает скрининги, консультации врачей-специалистов и психологов. Репродуктивная диспансеризация — это забота о здоровье мужчины и женщины, даже если пара не планирует беременность в ближайшее время.

Диспансеризация играет ключевую роль в раннем выявлении онкологических и других опасных заболеваний. Ранняя диагностика позволяет начать лечение своевременно. Эти мероприятия являются частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на сохранение здоровья и активного долголетия граждан.

В 2025 году в ходе проведения медицинский осмотров было впервые выявлено 2084 случая болезней системы кровообращения, включая 191 случай цереброваскулярных болезней и 90 случаев ишемической болезни сердца. Кроме того, зарегистрировано 599 случаев болезней органов пищеварения, 238 случаев болезней органов дыхания и 252 случая сахарного диабета, 108 злокачественных новообразований, среди которых наиболее частыми были опухоли трахеи, бронхов и лёгкого (17 случаев), предстательной железы (15) и ободочной кишки (12). В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями у мужчин ведущими локализациями являются предстательная железа (22,4%), трахея, бронхи и лёгкое (13,5%), а также колоректальный рак (13,1%). Среди женщин преобладают новообразования молочной железы (20,7%), органов репродуктивной системы — матки и яичников (15,5%), а также колоректальный рак (13,6%).

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в новогодние праздники медицинские учреждения региона будут работать по специальному графику, чтобы обеспечить доступность обследований. Для удобства жителей в отдельные дни новогодних каникул будут открыты кабинеты медицинской профилактики в поликлиниках. Они будут принимать пациентов 3, 5, 8 и 10 января с 9.00 до 15.00 для прохождения профилактического медицинского осмотра, диспансеризации и вакцинации.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/559817/#&gid=1&pid=1

