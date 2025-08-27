ПРОГРАММЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В «СИНЕРГИИ»С 28 августа по 1 сентября в центре Мурманска пройдёт тематическая ярмарка «На Севере – учиться!»
ПРОГРАММЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В «СИНЕРГИИ»

Университет «Синергия» предлагает современные программы, позволяющие студентам высшее образование получить в различных сферах – от экономики до IT. Образовательные программы ориентированы на реальные и разнообразные форматы обучения, включая очный, заочный и дистанционный, и позволяют студентам сочетать учёбу с профессиональной деятельностью.

ПРОГРАММЫ И ФАКУЛЬТЕТЫ ДЛЯ ВЫБОРА НУЖНОГО ОБУЧЕНИЯ

Выбор программы обучения в «Синергии» позволяет абитуриентам ориентироваться на свои интересы и карьерные цели, предлагая широкий спектр направлений:

  1. Факультет экономики. Программы включают финансы и кредит, менеджмент, бухгалтерский учет и экономическую аналитику.
  2. Факультет информационных технологий. Направления охватывают прикладную информатику, веб-разработку и искусственный интеллект.
  3. Факультет менеджмента и бизнеса. Программы позволяют изучать управление компаниями, маркетинг, предпринимательство и бизнес-аналитику.
  4. Факультет психологии. Программы охватывают основы консультативной психологии и методы диагностики.
  5. Факультет дизайна. Обучение охватывает визуальные искусства, цифровую анимацию и сферу медиа.

В университете доступно более 160 направлений, что даёт студентам возможность подобрать факультет в точном соответствии с личными интересами и будущими карьерными задачами.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

В «Синергии» студенты получают не только знания, но и практический опыт, а также поддержку для успешного старта карьеры. Состоит это в следующем:

  1. Практика и стажировки с первого курса. Университет предоставляет возможность проходить стажировки. Это помогает студентам применять знания на практике и получать опыт для будущей работы.
  2. Разнообразные форматы образования. Студенты могут учиться очно, заочно, дистанционно или по вечернему расписанию. Такой подход помогает сочетать получение знаний с трудовой деятельностью и личными делами.
  3. Льготы и финансовая поддержка. Доступны бесплатные места, оплата в рассрочку, кредитные программы, а также льготы для медалистов и студентов.
  4. Международные программы и обмен. Обучающиеся получают возможность принимать участие в зарубежных программах, конференциях и стажировках, расширяя свои профессиональные навыки.

Учёба в Университете «Синергия» даёт студентам обширные перспективы для карьерного и личностного роста. Учебные программы сочетают фундаментальные знания и практическую подготовку, что позволяет успешно строить карьеру после выпуска. Благодаря этому каждый абитуриент может найти путь, который максимально соответствует его целям.

 

 

 

