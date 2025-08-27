ПРОГРАММЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В «СИНЕРГИИ»

Университет «Синергия» предлагает современные программы, позволяющие студентам высшее образование получить в различных сферах – от экономики до IT. Образовательные программы ориентированы на реальные и разнообразные форматы обучения, включая очный, заочный и дистанционный, и позволяют студентам сочетать учёбу с профессиональной деятельностью.

ПРОГРАММЫ И ФАКУЛЬТЕТЫ ДЛЯ ВЫБОРА НУЖНОГО ОБУЧЕНИЯ

Выбор программы обучения в «Синергии» позволяет абитуриентам ориентироваться на свои интересы и карьерные цели, предлагая широкий спектр направлений:

Факультет экономики. Программы включают финансы и кредит, менеджмент, бухгалтерский учет и экономическую аналитику. Факультет информационных технологий. Направления охватывают прикладную информатику, веб-разработку и искусственный интеллект. Факультет менеджмента и бизнеса. Программы позволяют изучать управление компаниями, маркетинг, предпринимательство и бизнес-аналитику. Факультет психологии. Программы охватывают основы консультативной психологии и методы диагностики. Факультет дизайна. Обучение охватывает визуальные искусства, цифровую анимацию и сферу медиа.

В университете доступно более 160 направлений, что даёт студентам возможность подобрать факультет в точном соответствии с личными интересами и будущими карьерными задачами.

ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

В «Синергии» студенты получают не только знания, но и практический опыт, а также поддержку для успешного старта карьеры. Состоит это в следующем:

Практика и стажировки с первого курса. Университет предоставляет возможность проходить стажировки. Это помогает студентам применять знания на практике и получать опыт для будущей работы. Разнообразные форматы образования. Студенты могут учиться очно, заочно, дистанционно или по вечернему расписанию. Такой подход помогает сочетать получение знаний с трудовой деятельностью и личными делами. Льготы и финансовая поддержка. Доступны бесплатные места, оплата в рассрочку, кредитные программы, а также льготы для медалистов и студентов. Международные программы и обмен. Обучающиеся получают возможность принимать участие в зарубежных программах, конференциях и стажировках, расширяя свои профессиональные навыки.

Учёба в Университете «Синергия» даёт студентам обширные перспективы для карьерного и личностного роста. Учебные программы сочетают фундаментальные знания и практическую подготовку, что позволяет успешно строить карьеру после выпуска. Благодаря этому каждый абитуриент может найти путь, который максимально соответствует его целям.

Университет «Синергия»

ИНН 7729152149

Лицензия 1900 от 28 января 2016 г.

