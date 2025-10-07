Программы льготного ипотечного кредитования в Мурманской области пользуются популярностью у северян

Так, согласно последним данным 1600 семей Мурманской области приобрели жильё по «Арктической ипотеке» на сумму 5,31 млрд рублей, а ещё почти 400 северян оформили «Семейную ипотеку».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, об этом вчера на оперативном совещании у главы региона Андрея Чибиса сообщила заместитель губернатора Ольга Вовк.

Напомним, «Арктическая ипотека» под 2% была распространена на регионы АЗРФ по инициативе Андрея Чибиса, а благодаря неравнодушным семьям Мурманской области был расширен перечень категорий. Теперь кредит на льготных условиях могут получить молодые семьи и одинокие родители до 36 лет, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, участники программы «Гектар Арктики», вынужденные переселенцы, а также граждане, переехавшие в АЗРФ по программе повышения мобильности трудовых ресурсов, сотрудники медучреждений, учителя и участники СВО. Кроме того, с сентября «Арктическую ипотеку» могут получить участники программы «Земский работник культуры». А до конца года по решению Президента России льготная ипотека под 2% будет распространена на всех работников учреждений образования и многодетные семьи.

Кроме того, благодаря усовершенствованию правительством региона методики Минстроя РФ программа «Арктическая ипотека» была расширена, в том числе на жильё в Мурманске. Сегодня стоимость квадратного метра увеличена до 155 тысяч рублей и соответствует уровню рыночных цен.

«Семейной ипотекой» под 6% на покупку жилья на первичном рынке могут воспользоваться семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. С 1 апреля 2025 года также семьи с одним ребенком не старше 6 лет могут приобрести жильё на вторичном рынке в городах, где отсутствуют строящиеся многоквартирные дома или их количество не превышает двух, а возраст дома – не более 20 лет. В регионе под все условия подходит 25 домов в Апатитах, Кировске, Мончегорске, Полярных Зорях, Кандалакше, Заполярном, Ковдоре. По условиям программы списки городов на сайте ДОМ.РФ будут актуализироваться два раза в год.

«70% квартир в новостройках Мурманской области куплены с использованием льготных ипотек. Именно «Арктическая» и «Семейная» ипотеки стали тем инструментом, который позволил впервые со времён СССР запустить жилищное строительство. Сейчас уже строится 20 многоквартирных домов, 80% квартир в которых предназначены для продажи на рынке. В ближайшее временя ожидается начало реализации ещё ряда жилищных проектов», – подчеркнула Ольга Вовк.

Сегодня льготными ипотеками на первичное жильё можно воспользоваться при покупке квартир в Мурманске в ЖК «Северное сияние» на проезде Молодёжном, ЖК «Глоракс Кольский» на улице Морской, ЖК «Русский Север» и ЖК «Маяк» на ул. Шевченко, в Коле – в ЖК «Кольские огни» на улице Поморской. Также получено разрешение на строительство жилого микрорайона на проспекте Ленина в Мончегорске.

Планируется приступить к строительству ещё трёх жилых комплексов: ЖК «Берег Арктики» между улицами Шабалина и Шевченко в Мурманске, ЖК «Морской квартал» в микрорайоне Росляково и ЖК «Горизонты Хибин» на улице Солнечной в Кировске. Кроме того, ГК Эталон» планирует в ближайшее время определиться с площадкой для строительства и приступить к реализации проекта.

Также «ДОМ.РФ» на торгах определён застройщик, который займётся комплексным развитием территории в районе Верхне-Ростинского шоссе в Мурманске. Реализацию проекта нового микрорайона на 100 тысяч кв. метров жилья будет осуществлять группа компаний «Аквилон» из Архангельской области. За 10,5 лет в новом микрорайоне возведут энергоэффективные дома высотой от 9 до 16 этажей, разобьют парк и скверы, создадут новую улично-дорожную сеть, детские и спортивные площадки. Также планируется построить школу на 460 мест и детский сад на 150 мест, коммерческую недвижимость.

«Развитие жилищного строительства – одно из приоритетных задач губернаторского плана «На Севере – жить!». Несмотря на то, что нам удалось перезапустить жилищное строительство в регионе и привлечь федеральных застройщиков, мы продолжаем работать в этом направлении: привлекаем новых застройщиков, но и держим руку на пульсе и следим за реализацией проектов, которые уже стартовали в Коле, Мурманске и Мончегорске, при необходимости оказывая поддержку застройщикам», – отметила Ольга Вовк.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой принял участие в обсуждении этого вопроса.

- Безусловно, возрождение в регионе массового жилищного строительства, приход в Заполярье крупных инвесторов и строительных компаний – не могут не радовать, - подчеркнул спикер регионального парламента. – Важно и то, что благодаря льготной ипотеке тысячи северян стали обладателями своего жилья. Эти программы чрезвычайно востребованы у населения. При этом постоянно расширяются как возможности для приобретения квартир, так и перечень участников. Так, в ближайшее время программа «Арктическая ипотека» будет распространена на вторичный рынок в небольших городах, где строительство новых домов не ведётся, а её участниками смогут стать все работники системы образования и многодетные семьи.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, всю актуальную информацию о жилищном строительстве и мерах поддержки граждан можно узнать на портале «Наш Север» в разделе «Недвижимость Арктики», который был разработан по поручению главы региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554648/#&gid=1&pid=1