Прогулочная зона в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В Апатитах готовятся к реализации масштабного проекта по благоустройству

В Апатитах должна появиться зона для променада: заполярный наукоград стал победителем второго этапа Всероссийского конкурса лучших проектов по благоустройству в малых городах и исторических поселениях, который проводится в рамках приоритетного национального проекта «Жилье и городская среда».

После общественного обсуждения на конкурс было решено представить проект благоустройства пешеходной зоны улицы Дзержинского. Она находится в центре города и граничит с парком «Сказка», который в 2020 году был благоустроен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и региональной программы «Формирование современной городской среды Мурманской области».

Жители города большинством голосов при опросах и голосовании поддержали этот проект, так как улица Дзержинского имеет большое социальное значение. Рядом располагаются учреждения образования, культуры и спорта, магазины шаговой доступности, другие объекты городской инфраструктуры. А её соседство с новым благоустроенным парком дает городским властям возможность создать единый комплекс для прогулок и активного отдыха, который будет востребован у всех категорий граждан, в том числе и у маломобильных групп населения.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, Апатиты с рабочим визитом посетила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова. Она ознакомилась с результатами работ по благоустройству в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году. Осмотрела дворовые территории, новые детские площадки, общественные пространства и обсудила с местными властями вопросы реализации масштабного проекта в 2021 году.

«Апатиты преображаются. Я хочу отметить очень слаженную и продуктивную работу местных властей в этом направлении. Они вместе с жителями «горят» этой работой, отсюда и хороший результат. И далее в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» нам предстоит огромная работа. С руководством города мы «сверили часы» по основным вопросам. Будем работать вместе. Отдельно хочу отметить, что в этом году город прекрасно украшен к празднику. Здесь чувствуется новогоднее настроение. Приятно видеть, что те объекты, которые мы благоустраивали в этом году, так популярны у апатитчан. Значит, мы движемся в правильном направлении», – отметила Мария Гаврилова.