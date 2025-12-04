Проходит аукцион на проведение подводного обследования затонувшего в районе 82-го СРЗ плавучего дока «ПД-50»

АО «Ленморниипроект» объявило аукцион на проведение подводного обследования затонувшего плавучего дока «ПД-50» в рамках выполнения работ и услуг по разработке документации по его удалению.

Начальная цена лота составляет 240,5 млн рублей. Победителю предстоит организовать подводные работы, проводимые водолазами, аквалангистами или с использованием прочих технологий, а также различные гидротехнические работы.

Заявки принимаются до 5 декабря 2025 года.

Напомним, один из крупнейших в мире плавучих доков «ПД-50» затонул в ночь на 30 октября 2018 года на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске при выходе из него крейсера «Адмирал Кузнецов». Длина плавдока составляет 300 метров, ширина — 79 метров. Док мог обеспечивать перевозки судов водоизмещением до 181 тысячи тонн.

В октябре 2025 года стало известно, что средства для разработки проектной документации и проведения работ в целях ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с затоплением плавдока в губе Рослякова, выделены из федерального бюджета. В том же месяце было опубликовано распоряжение капитана порта Мурманск Эдуарда Безукладова с требованием обеспечить удаление «ПД-50» к 30 декабря 2028 года.