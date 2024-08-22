Проходит досрочное голосование в отдалённых, труднодоступных местностях и на морских просторах

Избирательную систему Кольского Заполярья особо характеризует проведение голосования в отдалённых, труднодоступных местностях и на морских просторах. Важен каждый голос, поэтому до избирателей добираются по воде и воздуху, жители нашего региона голосуют на маяках и кораблях.

Как сообщает murmansk.izbirkom.ru, досрочное голосование для избирателей, которые в дни выборов будут находиться по долгу службы в море, проводится как на гражданских судах, так и на военных кораблях Северного флота. На каждом судне формируется избирательная комиссия, а сама процедура голосования проходит так же, как на обычных избирательных участках.

На сегодняшний день в Мурманской области образовано 94 судовых избирательных участка, голосование на которых проходит досрочно в период с 18 августа по 6 сентября 2024 года.

Фото: http://www.murmansk.izbirkom.ru/docs/detail.php?ID=5800