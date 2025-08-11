Проходить собеседования с ИИ при трудоустройстве многие россияне не хотят

Россияне не верят в способность ИИ интервьюировать соискателей при устройстве на работу. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Сегодня всего 5% россиян считают возможным полностью доверить ИИ собеседования с кандидатами на вакансии. 43% допускают частичное использование компьютерных алгоритмов, а ещё 43% категорически против них.

Пройти собеседование с ИИ вместо рекрутера однозначно готовы 12% россиян, скорее готовы ещё 28%. Судя по комментариям, для одних решающий фактор — интерес («Как все новое и неизвестное это вызывает любопытство»); для других — субъективность человеческой оценки («Так можно избежать дискриминации»; «Рекрутёр — это человек. Сегодня у него одно настроение, а завтра другое»).

22% настроены абсолютно негативно, 38% — скорее против («Не доверяю»; «Для меня это было бы признаком неуважения, желания сэкономить и небрежного отношения работодателя к потенциальному работнику»).

Мужчины чаще женщин отвергают использование ИИ на собеседованиях (55 и 32% соответственно), среди россиянок больше тех, кто за ограниченное использование новых технологий (52%, а среди мужчин — 34%).

Среди россиян до 35 лет больше считающих допустимым частичное использование ИИ на собеседованиях, чем среди тех, кто старше. При этом опыта взаимодействия с искусственным интеллектом у молодёжи больше.

Россияне с высшим образованием чаще респондентов, закончивших колледж, выступают за то, чтобы ИИ помогал рекрутёру на собеседованиях, но не заменял человека. Степень готовности пройти интервью у ИИ у опрошенных с высшим образованием ниже, чем у опрошенных со средним профессиональным.

Скепсис по поводу автономного использования ИИ при найме вырос: людей, считающих допустимым использование ИИ на собеседованиях и готовых пройти интервью с нейросетью, за год стало меньше.

Время проведения опроса: 1—6 августа 2025 года.