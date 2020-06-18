Проходит выдвижение кандидатур на соискание литературной премии губернатора Мурманской области имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого

Постановлением губернатора Мурманской области от 10.06.2019 № 81-ПГ «О литературной премии губернатора Мурманской области имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого» (ред. от 01.06.2020) учреждена литературная премия губернатора Мурманской области. Мероприятия по организации конкурсного отбора соискателей литературной премии губернатора Мурманской области имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого проводит Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области.

Ходатайства для выдвижения кандидатур на соискание премии направляются в Министерство в срок до 1 июля 2020 года.

Премия присуждается в следующих номинациях: «Проза», «Поэзия», «Публицистика» (размер премии в каждой из номинаций – 15000 рублей).

Произведения, представленные на соискание премии, должны соответствовать следующим объёмам: сборник рассказов - до 3 авторских листов (1 авторский лист равен 40 тысячам знаков, включая пробелы); повесть - до 3 авторских листов; очерк или эссе - до 0,5 авторского листа; сборник стихов или поэма - до 1 авторского листа (но не менее 5 стихотворений в сборнике).

Произведения, выдвигаемые на соискание Премии, должны быть оформлены следующим образом: размер бумаги - А4; формат текста - Word (.doc, .rtf для Windows); поля - верхнее и нижнее - 20 мм , левое - 30 мм , правое - 15 мм ; шрифт - Times New Roman, кегль - 12; межстрочный интервал - 1,0.

Не допускаются к участию в конкурсе произведения: культивирующие насилие, наркоманию, криминальный образ жизни, индивидуальные психические отклонения, социопатию, агрессивное неприятие общества; способствующие возбуждению национальной, расовой или религиозной вражды; содержащие ненормативную лексику, а также не соответствующие требованиям к объёмам.