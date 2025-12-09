В Мурманской области увеличилась доля убыточных организацийСтартовало голосование по выбору дворовых территорий, подлежащих ямочному ремонту в 2026 году
Мурманская область. Арктика (16+)09.12.25 16:30

Проходит заседание Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству

Встреча проходит в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию возглавляет руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Как сообщает fish.gov.ru, в этом году сессия Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству проходит в укороченном формате: действующие в рамках комиссии 4 рабочих группы (по статистике, научному сотрудничеству, контролю и тюленям Северо-Восточной Атлантики) собираться не будут. Это связано с санкциями в отношении российских рыбопромысловых компаний, которые ранее в одностороннем порядке ввело Королевство Норвегия. По решению российской стороны будет обсуждаться только установление общих допустимых уловов и распределение квот на добычу совместно регулируемых запасов водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях.

Напомним, Смешанная Российско-Норвежская Комиссия по рыболовству начала работу в 1976 году. Она была создана для обеспечения рационального использования водных биоресурсов (ВБР). Стороны ежегодно определяют общие допустимые уловы и квоты на вылов для совместных запасов ВБР, рассматривают вопросы регулирования промысла, а также обмениваются научной информацией.

 

 

Фото: https://fish.gov.ru/main-news/2025/12/08/nachalos-zasedanie-smeshannoj-rossijsko-norvezhskoj-komissii-po-rybolovstvu/

