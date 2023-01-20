Проиндексирована ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почётный донор России» или «Почётный донор СССР»

В 2023 году денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почётный донор России» или «Почётный донор СССР», проиндексирована на 5,5%. Таким образом, она составит 16578,1 рубля.

В соответствии с требованиями федерального законодательства ежегодная денежная выплата осуществляется центрами социальной поддержки населения один раз в год в срок до 1 апреля. По итогам 2022 года в Мурманской области правом на получение данной меры поддержки воспользовались 4369 человек, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru