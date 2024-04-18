Проинфляционный фактор: высокий внутренний спрос продолжает опережать возможности расширения предложения товаров и услуг
Годовая инфляция в Мурманской области в марте 2024 года увеличилась и составила 9,28% после 9,05% в предыдущем месяце. При этом она была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (7,37%) и по России в целом (7,72%).
Годовой рост цен в регионе ускорился в основном из-за увеличения издержек производителей некоторых товаров, а также высокой потребительской активности.
Основные показатели инфляции в Мурманской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Ноябрь
2023
|
Декабрь 2023
|
Январь 2024
|
Февраль 2024
|
Март
2024
|
Инфляция
|
7,37
|
7,94
|
9,05
|
9,05
|
9,28
|
Базовая инфляция
|
6,60
|
7,31
|
8,08
|
8,52
|
8,97
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
5,54
|
6,60
|
7,38
|
7,41
|
8,43
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
18,53
|
18,44
|
16,70
|
11,71
|
17,85
|
Непродовольственные товары
|
5,32
|
5,49
|
5,69
|
6,26
|
7,18
|
Услуги
|
12,33
|
12,78
|
15,57
|
14,70
|
13,02
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
8,81
|
5,01
|
5,23
|
4,62
|
4,80
|
- пассажирский транспорт
|
20,16
|
32,29
|
53,90
|
50,37
|
32,75
Источник: Росстат
Продовольственные товары
Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, годовой темп прироста цен на продовольственные товары в марте увеличился до 8,43% после 7,41% в феврале.
Основной вклад внесло ускорение годового роста цен на овощи. Например, в годовом сопоставлении подорожали огурцы. Это объясняется эффектом низкой сравнительной базы: в марте 2023 года произошла коррекция цен на тепличные овощи после их значительного повышения в предыдущие месяцы. В марте 2024 года в месячном сопоставлении цены на огурцы снизились не так сильно, как год назад. Стоит отметить, что цены на плодоовощную продукцию отличаются повышенной волатильностью.
Увеличились издержки производителей молочной продукции, в том числе из-за роста затрат на логистику и на оплату труда. В результате в марте цены на сыр и сливочное масло росли в годовом выражении быстрее, чем месяцем ранее.
Непродовольственные товары
Цены на непродовольственные товары в марте выросли в годовом выражении на 7,18% после 6,26% месяцем ранее.
Спрос на импортные автомобили с пробегом в регионе оставался высоким и превышал возможности расширения предложения. В совокупности с ожидаемым с 1 апреля ужесточением правил уплаты утилизационного сбора это привело к ускорению годового роста цен на подержанные иномарки.
Фармацевтические компании в условиях высокого спроса продолжали переносить в цены возросшие затраты на импортное сырьё. В результате в марте цены на медикаменты выросли в годовом выражении сильнее, чем в феврале.
Услуги
Цены на услуги в марте росли в годовом сопоставлении медленнее, чем месяцем ранее. Прирост составил 13,02% после 14,70% в феврале.
В марте выросло предложение на рынке авиаперевозок. Так, одна из крупных авиакомпаний значительно увеличила количество рейсов на популярном направлении. Кроме того, расширился список межрегиональных маршрутов из мурманского аэропорта. В результате цены на авиабилеты стали расти медленнее в годовом выражении.
Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России
Годовая инфляция на Северо-Западе в марте 2024 года снизилась до 7,37% после 7,45% в феврале. Это по-прежнему ниже, чем в целом по России, где инфляция составила 7,72% в марте. Рост цен в макрорегионе замедлился за счёт услуг, цены на которые меняются часто и сильно – это авиаперелёты и зарубежный туризм. При этом базовая инфляция в округе продолжила повышаться, поэтому говорить об устойчивом снижении роста цен пока преждевременно.
Годовая инфляция в России в марте практически не изменилась и составила 7,72% (в феврале – 7,69%). Текущие темпы роста цен в марте были ниже, чем в феврале. Медленнее в целом по стране дорожали услуги пассажирского транспорта и зарубежного туризма, а цены на овощи и фрукты снижались быстрее. Мартовские темпы роста цен были заметно ниже пиковых значений осени 2023 года, однако они всё ещё выше целевого уровня. Основной проинфляционный фактор – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для устойчивого снижения инфляции Банк России будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение продолжительного времени.