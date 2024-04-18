Проинфляционный фактор: высокий внутренний спрос продолжает опережать возможности расширения предложения товаров и услуг

Годовая инфляция в Мурманской области в марте 2024 года увеличилась и составила 9,28% после 9,05% в предыдущем месяце. При этом она была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (7,37%) и по России в целом (7,72%).

Годовая инфляция в Мурманской области в марте 2024 года увеличилась и составила 9,28% после 9,05% в предыдущем месяце. При этом она была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (7,37%) и по России в целом (7,72%).

Годовой рост цен в регионе ускорился в основном из-за увеличения издержек производителей некоторых товаров, а также высокой потребительской активности.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

Ноябрь 2023 Декабрь 2023 Январь 2024 Февраль 2024 Март 2024 Инфляция 7,37 7,94 9,05 9,05 9,28 Базовая инфляция 6,60 7,31 8,08 8,52 8,97 Прирост цен на Продовольственные товары 5,54 6,60 7,38 7,41 8,43 из них: - плодоовощная продукция 18,53 18,44 16,70 11,71 17,85 Непродовольственные товары 5,32 5,49 5,69 6,26 7,18 Услуги 12,33 12,78 15,57 14,70 13,02 из них: - ЖКХ 8,81 5,01 5,23 4,62 4,80 - пассажирский транспорт 20,16 32,29 53,90 50,37 32,75

Источник: Росстат

Продовольственные товары

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, годовой темп прироста цен на продовольственные товары в марте увеличился до 8,43% после 7,41% в феврале.

Основной вклад внесло ускорение годового роста цен на овощи. Например, в годовом сопоставлении подорожали огурцы. Это объясняется эффектом низкой сравнительной базы: в марте 2023 года произошла коррекция цен на тепличные овощи после их значительного повышения в предыдущие месяцы. В марте 2024 года в месячном сопоставлении цены на огурцы снизились не так сильно, как год назад. Стоит отметить, что цены на плодоовощную продукцию отличаются повышенной волатильностью.

Увеличились издержки производителей молочной продукции, в том числе из-за роста затрат на логистику и на оплату труда. В результате в марте цены на сыр и сливочное масло росли в годовом выражении быстрее, чем месяцем ранее.

Непродовольственные товары

Цены на непродовольственные товары в марте выросли в годовом выражении на 7,18% после 6,26% месяцем ранее.

Спрос на импортные автомобили с пробегом в регионе оставался высоким и превышал возможности расширения предложения. В совокупности с ожидаемым с 1 апреля ужесточением правил уплаты утилизационного сбора это привело к ускорению годового роста цен на подержанные иномарки.

Фармацевтические компании в условиях высокого спроса продолжали переносить в цены возросшие затраты на импортное сырьё. В результате в марте цены на медикаменты выросли в годовом выражении сильнее, чем в феврале.

Услуги

Цены на услуги в марте росли в годовом сопоставлении медленнее, чем месяцем ранее. Прирост составил 13,02% после 14,70% в феврале.

В марте выросло предложение на рынке авиаперевозок. Так, одна из крупных авиакомпаний значительно увеличила количество рейсов на популярном направлении. Кроме того, расширился список межрегиональных маршрутов из мурманского аэропорта. В результате цены на авиабилеты стали расти медленнее в годовом выражении.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция на Северо-Западе в марте 2024 года снизилась до 7,37% после 7,45% в феврале. Это по-прежнему ниже, чем в целом по России, где инфляция составила 7,72% в марте. Рост цен в макрорегионе замедлился за счёт услуг, цены на которые меняются часто и сильно – это авиаперелёты и зарубежный туризм. При этом базовая инфляция в округе продолжила повышаться, поэтому говорить об устойчивом снижении роста цен пока преждевременно.

Годовая инфляция в России в марте практически не изменилась и составила 7,72% (в феврале – 7,69%). Текущие темпы роста цен в марте были ниже, чем в феврале. Медленнее в целом по стране дорожали услуги пассажирского транспорта и зарубежного туризма, а цены на овощи и фрукты снижались быстрее. Мартовские темпы роста цен были заметно ниже пиковых значений осени 2023 года, однако они всё ещё выше целевого уровня. Основной проинфляционный фактор – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для устойчивого снижения инфляции Банк России будет поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение продолжительного времени.