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Мурманская область. Арктика (16+)19.03.25 14:00

Происходит деградация человеческого капитала, или Индекс курьера от «SuperJob» для оценки макротенденций в российской экономике

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» представляет «Индекс курьера» — инструмент для оценки макротенденций в развитии экономики.

Зарплаты курьеров в Москве за год выросли на 41% (март 2025-го  к марту 2024 года). Средняя зарплата у курьеров (медиана) в настоящее время на 19% выше, чем у специалистов с высшим образованием, и на 38% выше, чем у специалистов без высшего образования.

К
(курьеры)

ВО
(специалисты

с высшим

образованием)

КС
(квалифицированные

специалисты без

высшего

образования)

Индекс

1

0,81

0,62

Зарплатные предложения на полную занятость в Москве, Net, рублей в месяц

130 000 руб.

105 000 руб.

80 000 руб.

 

Внимание. Для тех, кто считает, что «SuperJob» во всех бедах экономики обвиняет курьеров. Курьеры ни в чём не виноваты. Отлично, что их труд достойно оплачивается. Курьеры взяты как пример самой распространенной и массовой работы, не требующей образования и квалификации.

Что показывает индекс

Российский рынок труда демонстрирует аномально высокие зарплаты на рынке неквалифицированного персонала, превышающие средние зарплаты квалифицированного персонала без высшего и с высшим образованием.

К чему это приводит

Происходит переток кадров из реального сектора из профессий, требующих квалификации, в профессии, где квалификация не требуется. Опережающим образом развивается сфера услуг.

Происходит деградация человеческого капитала. Нарастает кадровый дефицит в реальном секторе.

В здоровой экономике в развитой стране мы должны наблюдать следующую картину:

1. Средние зарплаты работников с высшим образованием (квалифицированных специалистов в любой области — от программистов до учителей и врачей, от чиновников до менеджеров среднего звена) должны превышать средние зарплаты квалифицированных специалистов без высшего образования. В высокотехнологичной развитой экономике инвестиции (временные и финансовые) в высшее образование всегда окупаются. Не для всех. Но для основной массы работников.

2. Средние зарплаты квалифицированных специалистов без высшего образования (квалифицированных рабочих в первую очередь, так называемых «синих воротничков», среднего медицинского персонала и т.д.) ниже, чем у специалистов с высшим образованием, но выше, чем у работников без квалификации. Затраты на получение квалификации всегда окупаются.

У отдельных людей возможны отклонения. Отдельно взятый дорожный рабочий может зарабатывать больше, чем отдельно взятый программист. Отдельно взятый массажист может зарабатывать больше, чем отдельный врач. Но 100 случайно отобранных программистов всегда будут зарабатывать больше, чем 100 дорожных рабочих. И 100 случайно отобранных врачей всегда будут зарабатывать больше, чем 100 массажистов. А 100 случайно отобранных курьеров всегда будут зарабатывать меньше, чем 100 массажистов, 100 учителей, 100 врачей или 100 фрезеровщиков.

Почему так происходит

Неверная настойка налоговой системы. В результате использования режима самозанятости за неквалифицированную занятость работодатели имеют возможность платить значительно больше, чем за квалифицированную.

 

Методика

Посчитаны медианные зарплаты курьеров по состоянию на март 2025 года. Зарплаты курьеров взяты за единицу.

К — курьеры;

ВО — специалисты с высшим образованием;

КС — квалифицированные специалисты без высшего образования.

Для исследования было проанализировано 5,1 тысячи вакансий, размещенных на «SuperJob» в марте 2025 года в Москве.

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