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Мурманская область. Арктика (16+)27.07.21 15:30

Происходит ли самоочищение арктических почв? На этот вопрос ответит очередная экспедиция проекта «Чистая Арктика»

Старт третьего этапа совместного научного исследовательского проекта «Чистая Арктика», который реализуют национальный парк «Русская Арктика» и ПАО «НК «Роснефть» намечен на 30 июля. Специалисты нацпарка «Русская Арктика» и Института географии РАН отправятся в экспедицию на архипелаг Земля Франца-Иосифа (ЗФИ) для продолжения работ.

Как сообщает пресс-служба Минприроды России, цель проекта «Чистая Арктика» – проведение наблюдений и анализ загрязненных еще в советские времена участков на островах архипелага ЗФИ и оценка воздействия нефтепродуктов на арктические экосистемы. На территориях, объявленных с 1994 года особо охраняемыми, от советского периода освоения Арктики остались следы хозяйственной деятельности. В том числе в виде разливов горюче-смазочных материалов, которые в больших объемах завозились для обеспечения работы научных, метеорологических баз и военных объектов.

«Главная задача учёных – понять, происходит ли самоочищение арктических почв, подверженных антропогенному воздействию в прошлом, или потребуется дальнейшая их рекультивация», – пояснил директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.

В ходе новой экспедиции будет произведён отбор проб почвы и грунта на островах Земля Александры и Хейса, что позволит учёным выполнить комплекс лабораторных микробиологических исследований. Их цель - изучить динамику загрязнения, характер изменений в почвах и дать анализ реакции арктических экосистем на них. Также запланировано проведение исследований по изучению характеристик растительности на загрязненных и фоновых участках.

Напомним, за два года проекта «Чистая Арктика» с 2019 года при поддержке НК «Роснефть» были проведены две экспедиции на архипелаг Земля Франца-Иосифа, выполнена аэрофотосъёмка острова Земля Александры в 2019 году и острова Хейса в 2020-м году.  Кроме того, по заказу ООПТ было изготовлено и опробовано в полевых условиях мобильное оборудование для бурения многолетнемерзлых пород грунтов. Проведены химические и микробиологические исследования проб грунта.

«Мы оцениваем концентрацию: пространственную и временную динамику содержания нефтепродуктов в грунте. Для этого проводятся регулярные отбор проб грунта в фиксированных точках и их лабораторные исследования», – рассказал руководитель проекта «Чистая Арктика» Дмитрий Крюков.

По словам учёных, результаты трёхлетнего мониторинга выбранных участков позволят сделать выводы о возможности самоочищения островных экосистем.

«Сегодня мы уже можем говорить, что в толще многолетнемёрзлых пород выявлены нефтепродукты, концентрация которых уменьшается с глубиной, – комментирует Дмитрий Крюков, – Учёным удалось выявить механизм миграции нефтепродуктов на арктических островах, ранее подвергшихся антропогенному воздействию. Главное, что мы выявили аборигенные микроорганизмы, разрушающие нефтепродукты. Причём их активность непосредственно стимулируют эти загрязняющие вещества. Получается, что природа Арктики сама себя очищает».

Открытие микроорганизмов-деструкторов нефтепродуктов в Арктике подтверждает теорию специалистов о том, что островные экосистемы Земли Франца-Иосифа имеют потенциал для самоочищения от загрязнения грунтов нефтепродуктами. В ходе проекта учёные рассчитывают определить экологически оптимальную методику ликвидации последствий загрязнения нефтепродуктами окружающей среды в условиях арктических пустынь.

Итогом трёхлетнего проекта станут не только новые научные исследования, проведенные на архипелаге Земля Франца-Иосифа, но и документальный фильм о работе учёных в Арктике.

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