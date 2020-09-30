В Мурманской области будет проверена система экстренного оповещения населенияЦБ РФ продлил срок перевода пенсионеров на карты «Мир»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)30.09.20 08:30

Происходящее с рублём не похоже на обычную волатильность - Андрей Хохрин

То, что происходит сейчас с рублем, многих действительно настораживает. Сентябрь в течение нескольких лет был месяцем укрепления национальной валюты: после летних месяцев высокого спроса на доллар и евро со стороны предприятий и физлиц, курс рубля восстанавливался почти всегда около весенних значений. Сейчас же тренд ослабления рубля только укрепляется, а границы удорожания доллара и евро расширяются.

Ослабление рубля не похоже на возросшую волатильность: с конца июня процесс удорожания российской валюты был планомерным. Курс доллара плавным темпом вышел из психологической отметки в 70 рублей/долл., а затем в течение августа так же спокойно прошел и вторую черту в 75 рублей за доллар.

Примечательно и то, что удешевление рубля к доллару происходило на фоне того, как и сам доллар испытывал давление со стороны рынка: индекс доллара DXY за июль-август снизился с 97 до 92 п.п. Движение рубля вниз было самостоятельным трендом, не зависящим от самочувствия иностранных валют. Сейчас доллар разворачивается и начинает отыгрывать упущенные позиции, и это также аргумент не в пользу рубля.

«Рубль стал заложником внешних и внутренних обстоятельств, многие из которых были определены иностранными игроками, - комментирует ситуацию Андрей Хохрин, генеральный директор ИК «Иволга Капитал». - Глобальный risk-off привел к существенным оттокам средств из валют и долговых инструментов развивающихся стран. Западные управляющие пока не могут оценить риски происходящей ситуации и для своих экономик, поэтому на данный момент, как и в другие кризисные времена, EM рассматривается как единый глобальный сектор – рискованный для покупки активов.

Параллельно, в России завершился, или остановился на неопределенное время, цикл снижения ставок, что сделало непривлекательными для нерезидентов ряд стратегий заработка на российском госдолге. У иностранных инвесторов заметно снизился стимул покупать российскую валюту для приобретения ОФЗ, а ряд текущих держателей долга начали от него избавляться, создавая дополнительный навес продаж рубля.

Эти тенденции объясняют происходящее и наводят на мысли, что в ближайшее время рубль может еще ослабнуть вплоть до следующих психологических отметок: 80 и 85 рублей/долл., или примерно на 10% от текущего курса. Ослабление произойдет быстрыми темпами: этому поспособствует уже накопленная сила тренда.

Тем не менее, говорить о том, что дешевый рубль останется на долгое время все же преждевременно. Фундаментально российская валюта по-прежнему недооценена, а происходящее сейчас на рынке только сильнее уводит рубль от справедливых значений. Оценка активов развивающихся стран и рубля, в частности, обусловлена психологией, которая в скором времени может быть поменяться. Пока же нам придётся мириться с происходящим и адаптироваться на краткосрочном периоде к слабой национальной валюте».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Происходящее с рублём не похоже на обычную волатильность - Андрей Хохрин
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

NOUDIMON
27.09.20 08:27
Решение ожидаемое. Игра продолжается - одна рука оказывает соцподдержку, а друга забирает больше, чем сама поддержка.
Комментарий к новости:Тарифам дали добро расти!
KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Прокуроры: Нюрнберг. Чтобы помнили… Процесс глазами журналистов». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Происходящее с рублём не похоже на обычную волатильность - Андрей Хохрин-PRO Валюту (16+)Рубль устал падать-PRO Энергетику (18+)Подтверждена надёжность энергосистемы Мурманской области по итогам натурных испытаний-PRO ЖКХ (18+)Область поможет решить проблему неработающих домовых бойлеров в Мурманске-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)Новые правила приглашения на работу иностранцев будут действовать в ближайшие шесть лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика