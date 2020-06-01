Произошло обрушение надводной части моста в районе ст.Выходной

Сегодня в 14.30 одна из опор железнодорожного моста на перегоне ст. Кола – ст. Выходной ( 1436 км 1 перегон) Мурманского отделения Октябрьской железной дороги в Кольском районе не выдержала, произошло обрушение надводной части моста.

Благодаря слаженной работе представителей ГУ МЧС России по Мурманской области, специалистов ОАО «РЖД» и взаимодействующих структур удалось грамотно оценить риски и избежать жертв.

Ни один рабочий восстановительной бригады не пострадал.