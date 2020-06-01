Мурманская область. Арктика (16+)01.06.20 16:05
Сегодня в 14.30 одна из опор железнодорожного моста на перегоне ст. Кола – ст. Выходной (
1436 км 1 перегон) Мурманского отделения Октябрьской железной дороги в Кольском районе не выдержала, произошло обрушение надводной части моста.
Напомним, в 30 мая из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки «Кола» подмыло насыпь опоры железнодорожного моста в районе перегона
1436 км.
Произошло обрушение надводной части моста в районе ст.Выходной
Сегодня в 14.30 одна из опор железнодорожного моста на перегоне ст. Кола – ст. Выходной (
Благодаря слаженной работе представителей ГУ МЧС России по Мурманской области, специалистов ОАО «РЖД» и взаимодействующих структур удалось грамотно оценить риски и избежать жертв.
Ни один рабочий восстановительной бригады не пострадал.
Напомним, в 30 мая из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки «Кола» подмыло насыпь опоры железнодорожного моста в районе перегона
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Последние комментарии
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:На пять дней прерывается железнодорожное сообщение с Мурманском
МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
Комментарий к новости:Регион и «НОВАТЭК» планируют плотно сотрудничать
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