18 января в 16.00 в отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоится торжественное открытие выставки «Слушай, Ленинград! Музыка в осажденном городе. 1941–1944».

Эта выставка является частью историко-реставрационного проекта «Военная летопись филармонии», который реализуют Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук и Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича. Также на выставке будут представлены экспонаты из Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Государственного музея музыкального и театрального искусства и Центрального государственного архива литературы и искусства.

Как сообщает Мурманский областной художественный музей, о культурной жизни осажденного Ленинграда через призму повседневности расскажут уникальные артефакты из фондов ведущих отечественных музеев и архивов, материалы личных коллекций.

Подлинные произведения искусства в сочетании с мультимедийной визуализацией позволят прочувствовать историческую эпоху, помогут осознать цену «Ленинградской Победы» и самоотверженность людей – состава филармонии и Ленинградского радиокомитета, чье творчество и неоценимый вклад в духовную жизнь блокадного города помогли ему выстоять «всем смертям назло».

Имена творивших в блокадном Ленинграде дирижера К.И. Элиасберга, певицы С.П. Преображенской, пианиста А.Д. Каменского, единственного, оставшегося в блокадном городе симфонического оркестра, литераторов О.Ф. Берггольц, В.М. Инбер и многих других деятелей культуры, навсегда вписаны в гуманитарную летопись Второй мировой войны. На «полифоническом» экспонатном материале, раскрывающем повседневность работы Филармонии, Ленинградского радиокомитета, наиболее полно раскроется роль культуры и её деятелей — музыкантов, артистов, радиоработников - в поддержании морального духа горожан.

В торжественной церемонии открытия примут участие Юлия Зораховна Кантор – куратор выставки, доктор исторических наук, заместитель директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, Павел Вячеславович Дмитриев – заведующий музыкальной библиотеки Санкт‑Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича, Надим Жавдетович Айдаров – музыковед, кандидат искусствоведения, Галина Иосифовна Погодина – старший научный сотрудник и ответственный хранитель Мемориально-вещевого фонда Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, Евтюкова Ольга Александровна - директор Мурманского областного художественного музея, заслуженный работник культуры РФ, искусствовед.

Выставка будет работать до 3 марта.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457263172%2Fwall-11742142_20120