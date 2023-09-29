Производитель копчёных морепродуктов поддержан региональным Центром кластерного развития

Первый рыбный магазин-коптильня морепродуктов в Мурманске, где можно приобрести копчёную рыбу крафтового производства по авторским рецептурам, получил поддержку регионального Центра кластерного развития. Благодаря помощи выручка предприятия выросла на 50%.

Магазин-коптильня был открыт индивидуальным предпринимателем производственно-пищевого кластера Мурманской области Ириной Долиной в 2015 году.

В 2019-2021 годах региональным Центром кластерного развития предпринимателю предоставлены услуги по разработке и регистрации технических условий на выпускаемую продукцию, был создан сайт, внедрена международная система управления пищевой безопасностью для предприятий, которые занимаются приготовлением еды для потребителей ХАССП, проведены процедуры по подготовке соответствия продукции и регистрации декларации соответствия Евразийского экономического союза. В 2021 году – предоставлена правовая услуга по бухгалтерскому обслуживанию и налоговому учёту.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, при поддержке Центра кластерного развития выручка предприятия в 2022 году выросла на 50% в сравнении с предыдущим годом.

Помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Подробная информация об услугах размещена на сайте Центра кластерного развития. Кроме того, получить консультацию можно у менеджера центра по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru