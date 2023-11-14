Производитель текстильной продукции вновь получил поддержку Центра кластерного развития Мурманской области

Участник кластера Северного дизайна Мурманской области – индивидуальный предприниматель Ирина Мартынова после получения услуги в 2022 году по выводу новых товаров на рынок путём проведения работ по обеспечению соответствия изготавливаемой текстильной продукции нормативным документам повторно обратилась в региональный Центр кластерного развития уже за маркетинговой поддержкой в качестве продвижения товаров на маркетплейсе.

«Благодаря полученной услуге в Центре кластерного развития Мурманской области в первые две недели у меня возросли продажи текстильных изделий на 70%», – поделилась Ирина.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Узнать о том, как стать участником кластера, а также ознакомиться с услугами Центра, можно на сайте регионального Центра кластерного развития. Кроме того, обратиться за консультацией менеджера Центра возможно по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru