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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.22 17:30

Производителей товаров ручной работы приглашают на вебинар по маркетплейсу PINKOI

Центр поддержки экспорта Мурманской области приглашает производителей товаров ручной работы, состоящих в реестре субъектов МСП, принять участие в бесплатном вебинаре «Маркетплейс PINKOI – антикризисная мера для экспортных продаж». Он состоится 8 декабря 2022 года в онлайн-формате. Весной продажа изделий ручной работы российских мастеров на западных маркетплейсах, в том числе Etsy, была ограничена. Однако жители Японии, Тайваня и Китая также любят креативные продукты ручной работы.

При этом предпочтение они отдают тайваньской платформе электронной коммерции PINKOI, а не западным маркетплейсам с хендмейд-товарами. Причина проста — желание поддерживать Восток и любовь к национальному сервису.

На вебинаре расскажут об особенностях площадки PINKOI и продвижении там своего бизнеса. Это мероприятие будет полезно тем, кто занимается реализацией своей продукции, а именно продукции ручной работы.

Заинтересованным в участии необходимо подать заявку по ссылке. Дополнительную информацию можно получить в Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области по телефону (8152) 48-64-40.

Вебинар организует Центр поддержки экспорта Мурманской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии регионального Министерства развития Арктики и экономики.

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