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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.24 14:00

Производственная гимнастика нужна 44% работающих, уже есть — у 7%

Производственной гимнастикой на работе могут заниматься 7% россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных экономически активных граждан из всех округов страны.

7% россиян рассказали, что у них на работе проводится производственная гимнастика, причем, по словам 2% опрошенных, на нее «добровольно-принудительно» сгоняют всех сотрудников. У 44% респондентов на работе производственная гимнастика не проводится, но они хотели бы, чтобы она была. Среди мечтающих о физкультминутках больше инженеров, бухгалтеров и учителей. Каждый второй работающий респондент заявил, что гимнастика не проводится и не нужна.

Идея заставить заниматься спортом на работе взрослых людей многим кажется спорной. Кто же добровольно, по собственному желанию устраивает себе физкультминутки в рабочее время, — спросили мы у россиян, чья работа не связана с физической активностью. Оказалось, что перерывы на спорт в течение рабочего дня регулярно устраивают себе 15% респондентов, еще каждый третий — время от времени, не каждый рабочий день.

Интересно, что идею производственной гимнастики больше поддерживают женщины, а тех, кто сам себе устраивает физкультминутки в течение трудового дня, больше среди мужчин.

Респондентам до 34 лет и производственная гимнастика не особо нужна (по сравнению с теми, кто старше), и на спорт они реже отвлекаются от работы.

Россияне с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц в большинстве своем только мечтают о производственной гимнастике. Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, чаще самостоятельно организуют себе необходимый уровень спортивной нагрузки в течение рабочего дня.

Время проведения опроса: 10—23 апреля 2024 года.

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