Производственная гимнастика триумфально возвращается в офисы и на производства по всему миру

В hh.ru согласны с тем, что это простой и действенный способ позаботиться о здоровье, снизить последствия вынужденной рабочей позы и простимулировать интеллектуальную деятельность.

Гиподинамия как расплата за цифровизацию

Вместе с интернетом, компьютерами и ноутбуками, удалённой работой и соцсетями в нашу жизнь вошла гиподинамия. Недостаток движения опасен для здоровья. По данным Всемирной организации здравоохранения, от последствий малоподвижности страдают 1,4 миллиарда человек на планете.

Гиподинамия и сидячий образ жизни приводят к сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям, есть связь с некоторыми видами онкологии. Если вы проводите более 6 часов в день сидя — вы уже в группе риска.

У производственных работников свои проблемы: они выполняют рутинные одинаковые движения, нагружая только отдельные группы мышц.

Чтобы исправить ситуацию, нужна достаточная физическая активность. По мнению учёных, среднестатистическому работнику необходимы не менее 150 минут активности средней интенсивности в неделю или 75 минут высокоинтенсивных нагрузок. Регулярные короткие перерывы на гимнастику в течение рабочего дня помогут:

• улучшить кровообращение;

• повысить работоспособность;

• снять эмоциональную нагрузку, раздражённость и стресс.

Вырезанная сцена из «Служебного романа»

Почти сто лет назад в нашей стране была внедрена повсеместная производственная гимнастика. На заводах и фабриках работали специальные инструкторы, по радио бодрые ведущие диктовали упражнения. Школьники делали физкультминутки, даже сидя за партой: «Мы писали, мы писали — наши пальчики устали». Даже в легендарном «Служебном романе» была сцена производственной гимнастики. Её, правда, убрали при монтаже, чтобы фильм не стал слишком затянутым.

К 1990-ом производственная гимнастика стала восприниматься как анахронизм и постепенно исчезла. Но оказалось, что без неё увеличивается количество больничных, работники менее эффективны, быстрее устают.

Сегодня забота о здоровье подчинённых становится нормой для «продвинутых» работодателей. Где-то дают возможность бесплатно посещать фитнес или йогу по корпоративной карте, где-то проводят соревнования, вводят бонусы для тех, кто ведёт ЗОЖ, и т. д.

Это не благотворительность, а грамотный экономический расчёт. Регулярные спортивные занятия на пользу и работникам, и работодателям, ведь после спортивной паузы идёт всплеск рабочей активности, а совместные спортивные мероприятия объединяют коллектив. В выигрыше все.

Почему именно производственная гимнастика

У производственной гимнастики много преимуществ по сравнению с другими видами корпоративной спортивной активности.

• Гимнастика занимает мало времени. Лучше понемногу, но часто выполнять упражнения, чем раз в месяц или неделю посвятить несколько часов спорту.

• Гимнастика не требует отдельных помещений и специальной одежды. Её можно просто сделать без дополнительных приготовлений.

• Гимнастика не несёт соревновательного характера, а значит, работникам даже не в лучшей физической форме будет комфортно.

• Гимнастика не связана с дополнительными финансовыми затратами.