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Мурманская область. Арктика (16+)20.03.25 11:30

Производственная практика повышает мотивацию к обучению, или Вопросы потребности предприятий в кадрах остаются

В Мурманске прошло заседание комиссии по образованию и профессиональной подготовке Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Мероприятие объединило на своей площадке крупнейшие предприятия и образовательные организации региона.

В рамках заседания был утверждён обновленный состав комиссии, также участники обсудили вопросы потребности предприятий в кадрах и качественные характеристики выпускников средних профессиональных образовательных учреждений.

Участники заседания проанализировали результаты опросов, которые Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области провёл среди работодателей региона.

Первый касался потребности предприятий Мурманской области в кадрах. Работодателям было необходимо указать, выпускники каких профессий будут востребованы в их компаниях в ближайшие 7 лет. По результатам опроса среди профессий как среднего, так и высшего образования крайне востребованными останутся специалисты рабочих и инженерных специальностей.

Так, председатель комиссии, заместитель директора филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звёздочка» по персоналу Иван Чабаненко, комментируя ситуацию с кадрами в судостроительной отрасли, отметил, что в судостроении также остро стоит потребность в рабочих специальностях: сварщиках, сборщиках, монтажниках, трубопроводчиках и др., а также в инженерно-техническом персонале. «Для решения данной проблемы в июне 2024 года было заключено соглашение о партнёрстве в целях создания и развития образовательно-производственного кластера в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет», флагманом которого выступил Мурманский индустриальный колледж», – подчеркнул он.

Таким образом по ряду специальностей уже сформированы взаимоотношения работодателей и образовательных организаций в части подготовки будущих кадров.

Как отметила заместитель генерального директора АО «СЗФК» по персоналу, компания также подала заявку на участие в программе «Профессионалитет». Помимо сотрудничества с колледжами, предприятие имеет и собственную образовательную базу. Компания получила лицензию на ведение образовательной деятельности и открыла собственный учебный центр для подготовки и переподготовки персонала.

Несмотря на наличие позитивных тенденций, остаются и проблемные вопросы. В частности, пока остаётся неясным, как сокращение сроков образовательных программ в системе среднего профессионального образования скажется на качестве обучения. По мнению собравшихся, обучить профессии в сокращенные сроки возможно, однако, колледж выполняет в том числе общеобразовательную и воспитательную функцию. Выпускник 9 класса, прошедший сокращенное обучение, зачастую оказывается после этого просто не готов к реальной работе. Также сокращение сроков обучения влечёт за собой ещё одну проблему. Зачастую получается так, что на работу выходят несовершеннолетние, которым допуск на опасное производство запрещён.

В рамках данной проблемы собравшиеся обсудили проведённый Союзом опрос работодателей о качественных характеристиках выпускников средних профессиональных образовательных учреждений. В рамках опроса работодателям необходимо было высказать своё мнение, как за последние 5 лет качественно изменилась молодёжь, трудоустраивающаяся в организации. В первую очередь, подразумевался уровень профессиональной подготовки – знания, умения, навыки, также замотивированность на работу и желание осуществить карьерный рост, морально-психологические качества и т.д.

Работодатели отмечали, что в настоящее время молодые специалисты зачастую не готовы уделять время вопросам самоподготовки, тратить личное время на изучение рабочей литературы, выполнять работу за рамками своих должностных обязанностей, брать на себя ответственность, а также работать сверх нормативной продолжительности рабочего времени.

Однако, как отмечали собравшиеся, выпускники, которые в период обучения должным образом проходили на предприятии производственную практику, принимали участие в профильных конкурсах, имеют более выраженный мотивационный настрой и понимание своего карьерного пути, отличаются более активной профессиональной позицией и целеустремленностью.

 

 

 

Фото предоставлено пресс-центром Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области.

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