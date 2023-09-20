Производство рыбной продукции в России за 7 месяцев выросло на 9% — до 2,6 млн тонн

По оперативным данным Росстата, производство рыбной продукции в январе-июле 2023 года составило порядка 2,6 млн тонн, что на 9%, или на 224 тысяч тонн больше уровня 2022 года.

Выпуск мороженой рыбы составил 1,82 млн тонн, рыбы приготовленной, консервированной и икры — 372 тысячи тонн, филе рыбного мороженого — 144 тысячи тонн, ракообразных, моллюсков, водных беспозвоночных мороженных и приготовленных — 91 тысяча тонн, мяса рыбы (включая фарш) мороженого – 60 тысяч тонн. Муки и гранул из водных биоресурсов, непригодных к употреблению в пищу произведено 100 тысяч тонн.

Рост производства рыбной продукции происходит на уровне хорошей динамики вылова в основных рыбохозяйственных бассейнах страны и за пределами российских вод, отмечает Росрыболовство.

Основной объём рыбной продукции идёт на внутренний рынок, обеспечение продовольственной безопасности страны – абсолютный приоритет.