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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.20 14:55

Производство рыбной продукции в России за полугодие демонстрировало положительную динамику

По предварительным данным Росстата, за I полугодие 2020 года объём экспорта рыбной продукции вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 6,7% и достиг 1,16 млн тонн. Увеличение объёма экспортных поставок произошло за счёт готовой или консервированной рыбной продукции – 46%, до 13,7 тысячи тонн; мороженой рыбы – на 8,6%, тонн до 1 млн тонн.

Снизился экспорт ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных на 16,5% – до 46,5 тысячи тонн, филе рыбного и прочего мяса рыб – на 10,8%, до 65,1 тысячи тонн.

В общей структуре экспорта рыбной продукции, по данным ФТС России (без учёта данных о взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС), лидером по-прежнему остается минтай мороженый (его доля 53%). Объём поставок минтая вырос на 3% по сравнению с 2019 годом и достиг 498,2 тысячи тонн. Уменьшился экспорт мороженой сельди на 14,4% – до 67 тысяч тонн.

Импорт рыбной продукции, по предварительным данным Росстата, за январь-июнь 2020 года составил 263,2 тысячи тонн, что на 7,1% меньше аналогичного периода 2019 года. Снижение импорта рыбной продукции происходило за счёт мороженой рыбы на 14,3% – до 130,7 тысячи тонн, филе рыбного и прочего мяса рыб – на 10,5%, до 28,1 тысячи тонн.

Увеличился импорт рыбы свежей или охлажденной на 24,3% – до 16,4 тысячи тонн; ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных – на 2,6%, до 29 тысяч тонн; готовой или консервированной рыбной продукции – на 1,7%, до 47,2 тысячи тонн.

В структуре импорта рыбной продукции, по данным ФТС России, в январе-июне 2020 года выросли поставки мороженого лосося (атлантического и тихоокеанского) на 15% – до 23,7 тысячи тонн. Сократились поставки сельди мороженой на 7,6% – до 22,8 тысячи тонн, мороженой скумбрии – на 27,7%, до 22,9 тысячи тонн.

Производство рыбной продукции в России за полугодие демонстрировало положительную динамику. Объём переработки вырос на 7,1% и составил 2,12 млн тонн.

Согласно данным  системы мониторинга Росрыболовства, за первое полугодие 2020 года российские рыбопромышленники добыли более 2,5 млн тонн, на 7,3% превысив показатель аналогичного периода 2019 года.

 

 

 

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