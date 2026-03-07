Производство сельхозпродукции в РФ в январе выросло на 1,1%

Хозяйства всех категорий РФ (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) в январе 2026 года увеличили производство сельхозпродукции на 1,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе 2025 года рост составлял 1,3%.

В январе 2026 года хозяйства всех категорий произвели продукции в действующих ценах на 293 млрд рублей.

В 2025 году сельхозпроизводство выросло на 4,9%.

Отметим, что данные Росстата не учитывают статистику по новым регионам.