Производство товарной аквакультуры за три квартала 2022 г. достигло около 277 тысяч тонн

По предварительным данным Росрыболовства, за три квартала 2022 года объём производства товарной аквакультуры в России составил 277 тысяч тонн, что на 1,3% выше аналогичного показателя прошлого года.

В тройке лидеров по производству товарной аквакультуры, кроме Дальнего Востока, Северо-Западный ФО - 110 тысяч тонн и Южный ФО - 57,7 тысячи тонн. Эти показатели находятся практически на уровне прошлого года.

В структуре производства в число основных сегментов входят лососевые, карповые, ценные гидробионты (устрицы, мидии, гребешки и другие моллюски и иглокожие), осетровые виды.

Лососевые вышли на первое место по объёму производства. За три квартала текущего года выращено 118 тысяч тонн лососевых видов.