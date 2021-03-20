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Мурманская область. Арктика (16+)20.03.21 10:15

Проклятие авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» - на СРЗ его «обворовали» на 45 млн рублей

Гендиректор судоремонтного завода в Мурманске арестован по делу о хищении средств при ремонте авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». «Арестован на два месяца решением Октябрьского районного суда города Мурманска», - сообщил источник из правоохранительных органов агентству ТАСС.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что проводилось около десяти обысков в акционерном обществе «10 ордена Трудового Красного Знамени судоремонтный завод», а также по местам жительства ряда его руководящих сотрудников. Основанием послужило уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора предприятия, которого подозревают в хищении около 45 млн рублей, выделенных на ремонт крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Напомним, в середине апреля 2018 года был заключён контракт на ремонт и отдельные модернизационные работы на авианосце, которые должны были продлится 2,5 года.

А в ночь на 30 октября 2018 года при выходе тяжелого крейсера «Адмирал Кузнецов» из дока – одного из крупнейших плавучих доков в мире -  ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микр.Росляково). В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу авианосца. Ущерб российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате инцидента с доком на судоремонтном заводе в Мурманске оценили в 70 млн рублей, сообщал в то время глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. По словам Рахманова, часть ущерба будет покрыта за счёт плановых работ по модернизации крейсера.

А 12 декабря 2019 года на авианосце произошёл пожар.

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