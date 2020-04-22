Прокураторе города металлургов приходится постоянно контролировать работу управляющих компаний

Прокуратурой города Мончегорска на постоянной основе осуществляется контроль исполнения организациями, обслуживающими многоквартирные дома на территории города, требований закона к содержанию зданий и территорий.

В истекшем периоде 2020 года прокуратурой города по результатам проведения указанных мероприятий выявлено более 20 фактов грубых нарушений законности, выразившихся в некачественной уборке дворов, подъездов, ненадлежащем содержании контейнерных площадок, неисправностях освещения территорий многоквартирных домов, несоблюдении требований к сохранению архитектурного облика зданий.

По фактам выявленных нарушений руководителям управляющих компаний в истекшем периоде текущего года прокуратурой города внесено более 10 представлений, обеспечено устранение выявленных нарушений, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.