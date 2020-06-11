Прокуратура добилась выплаты работникам ММП задолженности по зарплате в объёме 14 млн рублей

В отношении пароходства и директора возбуждено административное дело.

Благодаря вмешательству транспортной прокуратуры погашена задолженность по заработной плате в размере 14 млн рублей перед работниками АО «Мурманское морское пароходство», сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Мурманская транспортная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства и установила, что перед работниками АО «ММП» образовалась задолженность на сумму более 14 млн рублей

В целях защиты трудовых прав граждан прокуратура внесла представление в адрес руководителя предприятия. В отношении организации и директора возбуждено дело об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по оплате труда полностью погашена.

Напомним, в марте 2020 года Арбитражным судом Мурманской области введено наблюдение в отношении ММП по заявлению ООО «Урал логистика» (процессуальный правопреемник ООО «Белокаменка»). Временным управляющим назначен Владимир Рябченков, член ассоциации АУ СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих».

Судебное заседание по делу о несостоятельности (банкротстве) АО «Мурманское морское пароходство» назначено на 23 июля 2020 года. В заявителях по деле о банкротстве ММП насчитывается 44 юридических лица. В 2019 году несколько должников подавали в суд заявления о банкротстве пароходства.