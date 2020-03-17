Прокуратура г. Кировска проводит проверку по факту гибели альпиниста

Прокуратура города Кировска проводит проверку по факту гибели альпиниста, произошедшем в цирке Откола на хребте Тахтарвумчорр.

Установлено, что 16 марта текущего года организованные группы альпинистов совершали плановое восхождение по маршруту, при этом одна из групп вызвала сход лавины, под которую попала связка из трёх спортсменов. Один из них, житель Санкт-Петербурга 1992 года рождения, погиб, двое других получили травмы различной степени тяжести.

На место происшествия незамедлительно выехал и.о. прокурора г. Кировска, который координировал работу правоохранительных органов по выявлению всех причин и обстоятельств происшествия.