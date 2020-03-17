Мурманская область. Арктика (16+)17.03.20 11:00
Прокуратура г. Кировска проводит проверку по факту гибели альпиниста
Прокуратура города Кировска проводит проверку по факту гибели альпиниста, произошедшем в цирке Откола на хребте Тахтарвумчорр.
Установлено, что 16 марта текущего года организованные группы альпинистов совершали плановое восхождение по маршруту, при этом одна из групп вызвала сход лавины, под которую попала связка из трёх спортсменов. Один из них, житель Санкт-Петербурга 1992 года рождения, погиб, двое других получили травмы различной степени тяжести.
На место происшествия незамедлительно выехал и.о. прокурора г. Кировска, который координировал работу правоохранительных органов по выявлению всех причин и обстоятельств происшествия.
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Наталья
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Хорошо икру красную кушала...
омега
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если северянам пенсионный возраст не вернут, все просто сбегут с северов, потому что до пенсии дожить шансов не будет
Валерий Лысенко
14.03.20 12:20
Я родился и жил в этом славном поселке с 1941-1962 год. Он навсегда остался в моей памяти. Друзья детства, товарищи, многие рабочие завода, с которыми работал - я о них всегда помню.
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