Прокуратура г. Полярные Зори добилась в судебном порядке принятия мер по ликвидации несанкционированной свалки строительного мусора

Прокуратурой г. Полярные Зори на основании обращения жителей нп. Зашеек проведена проверка исполнения администрацией г. Полярные Зори и МКУ «Управление городским хозяйством» природоохранного законодательства в части ликвидации несанкционированной свалки строительного и бытового мусора на месте разобранного дома № 1 по ул. Новая в нп. Зашеек.

Проверка показала, что многоквартирный жилой дом № 1 по ул.Новая в нп. Зашеек в 2003 году был признан аварийным и непригодным для проживания, расселен. Администрацией г. Полярные Зори снос данного дома не производился, муниципальные контракты на проведение работ по сносу дома не заключались. От ветхости дом подвергся разрушению и на его месте образовалась несанкционированная свалка строительного мусора.

Прокурор г. Полярные Зори обратился в Полярнозоринский районный суд с заявлением об обязании администрации города в срок до 1 июля текущего года обеспечить финансирование расходов по ликвидации несанкционированной свалки строительного мусора на месте разобранного многоквартирного дома и возложением обязанности на МКУ «УГХ» незамедлительно оградить данный земельный участок и в срок до 30 сентября принять меры по ликвидации несанкционированной свалки.

Полярнозоринским районным судом Мурманской области заявленные прокурором города требования удовлетворены в полном объёме.